Степана Бандеру хотят лишить звания Героя в силу происхождения

Верховный Совет Крыма обратился в Конституционный суд Украины с просьбой признать не соответствующим Конституции указ президента Виктора Ющенко о присвоении звания Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере.

Степан Бандера был главой Организации украинских националистов и одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), воевавшей как против Красной армии, так и против фашистской Германии на территории Украины в годы Второй мировой войны. Президент Украины Виктор Ющенко 22 января 2010 года объявил о присвоении Степану Бандере посмертно звания Героя Украины, напоминает MIGnews.com.

«Степан Бандера родился в селе Старый Угринов Калушского уезда, находившегося в составе Австро-Венгрии. Во время Второй мировой войны Бандера большую часть времени находился на территории, подконтрольной фашистской Германии. В послевоенный период он проживал на территории Западной Германии. Таким образом, Бандера никогда не был гражданином Украины и, соответственно, не может быть награжден званием Герой Украины», — говорится в конституционном представлении, которое парламент Крыма направил в Конституционный суд.