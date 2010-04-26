Стая собак загрызла четырехлетнего ребенка в Хакасии

Стая собак загрызла четырехлетнего ребенка в одном из фермерских хозяйств города Черногорск (Хакасия).

Инцидент произошел в субботу вечером, сейчас ведется проверка Следственным управлением СКП РФ по Хакасии.



На участке владельцы фермы держали 15 собак, часть из которых были подобраны на улице. Стая собак набросилась на четырехлетнего сына работницы фермы. Мать разогнала животных, однако мальчик получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков.

Она пояснила, что мальчик жил вместе с матерью во времянке на территории фермы. В момент нападения собак мать находилась на работе и не успела спасти ребенка, а хозяева фермы занимались своими делами и ничего не видели. По итогам проверки будет также дана оценка действиям матери и хозяев дома.

Как потом объяснили хозяева домовладения, животных они порой подбирали на улице из жалости. Приблудившиеся псы (на момент трагедии их было 15) находились в ограде без привязи. Вольеров владельцы не построили.

Напомним, что похожий случай произошел 10 апреля в поселке Мухен Хабаровского края. Пожилая женщина, возвращаясь с прогулки с годовалым ребенком, пошла открывать входную дверь дома и оставила коляску на крыльце. Пока ее не было рядом, ребенок выпал из коляски на землю и на него тут же набросилась сторожевая собака — ротвейлер. В результате полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает NEWSru.com.