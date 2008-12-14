Стая белых лебедей оказалась в ледяном плену в столице

На середине Цнянского водохранилища, которое за минувшую морозную ночь покрылось коркой льда, лебеди весь день стоят неподвижно и лишены возможности не только плавать, но и питаться. Однако, как заверили нас орнитологи, лучшая помощь пернатым в такой ситуации – это не мешать. Беспокойство жителей города за птиц излишне, уверяют специалисты. Вмешательство человека в естественный природный процесс для грациозных птиц может обернуться гибелью. Если они привыкнут к помощи человека, то не смогут самостоятельно добывать себе пищу. А к холодам лебеди адаптированы, поскольку плотный пух и жировая прослойка может выдержать любые, даже самые экстремальные, температуры.