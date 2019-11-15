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«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие

15 ноября 2019 07:32
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Новости Беларуси. Журфаку БГУ – 75! Альма-матер многих белорусских журналистов вновь соберёт вместе студентов и преподавателей разных лет. Их ждёт праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие-1

Впрочем, вопреки суевериям, отмечать круглую дату здесь начали чуть раньше. В канун праздника представители СМИ обсудили проблемы и перспективы современной журналистики.

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие-4

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие-6

Грамоты и благодарности от Министерства информации получили лучшие студенты и преподаватели.

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие-9

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы разам з факультэтам журналістыкі пад кіраўніцтвам Адміністрацыі Прэзідэнта праводзім цэлую серыю семінараў у рэгіёнах нашай краіны і глядзім, як рэдакцыі нашы могуць працаваць у розных сферах, у розных сістэмах. Я асабіста вельмі ўдзячны факультэту журналістыкі, кіраўніцтву, што яны вывучаюць той кантэнт, які ёсць у СМІ і робяць яго прадметам дэталёвага разгляду. А значыць, ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі.

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие-12

Поздравить факультет с юбилеем придут руководители белорусских и зарубежных СМИ и знаменитые выпускники. Дипломом журфака могут похвастаться многие корреспонденты, ведущие и редакторы телеканала СТВ.

# Студенты # общество # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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