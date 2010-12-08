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Ставки по кредитам на строительство жилья в малых городах Беларуси снижены до 1%

08 декабря 2010 10:09
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Ставки по кредитам на строительство жилья для жителей малых городов Беларуси с численностью населения до 50 тыс. человек, а также Кобрина, Слуцка, Речицы, Светлогорска снижен до 1 процента. Президент Беларуси подписал указ № 617, которым внесены изменения и дополнения в некоторые указы, регулирующие условия и механизмы оказания государственной поддержки гражданам при строительстве (реконструкции) или приобретения жилых помещений.

В частности, вносятся дополнения и изменения в указ № 185 от 14 апреля 2000 года. Так, на граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек и в городах Кобрин, Слуцк, Речица, Светлогорск, распространяются условия кредитования, действующим для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек (на 40 лет под 1 процент годовых), сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Указ вступил в силу с 1 декабря 2010 года.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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