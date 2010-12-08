Ставки по кредитам на строительство жилья в малых городах Беларуси снижены до 1%

В частности, вносятся дополнения и изменения в указ № 185 от 14 апреля 2000 года. Так, на граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек и в городах Кобрин, Слуцк, Речица, Светлогорск, распространяются условия кредитования, действующим для граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек (на 40 лет под 1 процент годовых), сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».
Указ вступил в силу с 1 декабря 2010 года.