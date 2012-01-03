Ставка налога на прибыль в Беларуси снизилась с 24% до 18%. Это самая низкая ставка в Таможенном союзе и одна из самых низких в странах Восточной Европы

Новости Беларуси. Изменения в первую очередь почувствуют представители малого и среднего бизнеса, а также предприятия, которые выпускают инновационную и высокотехнологичную продукцию.

Каждый 9-й из 10 километров дорожной разметки в СНГ – дело их техники. Частное предприятие из Бреста более десятка лет – серьезный игрок не только на местном рынке, но и за рубежом. То, что ставку налога для бизнеса снизили, здесь восприняли с удовольствием.

Дмитрий Черненко, генеральный директор частного предприятия:

Финансируем научно-исследовательские испытания для разработки новой техники. Надеюсь, закончим пораньше, потому что не хватало немного денег.

С нового года до 10% упал налог на прибыль. Речь идет о высокотехнологичных товарах. А если они составляют более половины всей выпускаемой продукции, это полностью избавит предприятие от этой уплаты. Такой беспрецедентный бонус и для инноваций. Ученые уже заговорили о новых перспективах развития прорывных технологий.

Александр Бильдюкевич, директор Института физико-органической химии НАН Беларуси:

Если немножко больше остается денег у производителя инновационной продукции, то это плюс. Чем рентабельнее производство, тем оно более интенсивно развивается и может себе больше позволить с точки зрения даже выхода на рынок.

Для витебского предприятия прошлый год оказался финансово благополучным – почти 15 миллиардов чистой прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффект снижения налога с 24% до 18% бухгалтер со стажем уже подсчитала.

Наталья Буевич, главный бухгалтер промышленного предприятия:

Снижение процентной ставки налога на прибыль с 24 до 18 пунктов – это дополнительное высвобождение средств, для нашего предприятия – больше миллиарда рублей в оборот. И возможность не прибегать к кредитным ресурсам.

Сэкономленные деньги предприятия смогут направить как на модернизацию производства, так и на поддержку своих работников. Особо отличившимся – премии, нуждающимся – помощь в строительстве и аренде жилья. Но есть у данного послабления и весомая выгода на большой экономической арене.

Дмитрий Кийко, начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Республики Беларусь:

Меры, которые направлены на снижение налоговой нагрузки, усиление инвестиционного стимулирования и повышение на этой основе конкурентоспособности экономики. Это будет самая низкая ставка налога на прибыль в Таможенном союзе и одна из самых низких в странах Восточной Европы.

Для сравнения: в России и Казахстане ставка налога на прибыль – 20%. Поэтому наши 18% положительно сыграют на решения инвесторов о ведении бизнеса в Беларуси. Также это даст возможность более свободно выходить на открытый рынок наукоемкому продукту.