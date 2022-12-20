Ставка на молодёжь. В «Белой Руси» определили стратегию развития на ближайший год

Новости Беларуси. Каким критерием должен соответствовать делегат ВНС? Участие общественных организаций во Всебелорусском народном собрании обсудили на заседании актива «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Каким критерием должен соответствовать делегат ВНС? Участие общественных организаций во Всебелорусском народном собрании обсудили на заседании актива «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – порядок выбора кандидатов для высшего органа народовластия, взаимодействие государства и гражданского общества, а также роль общественных организаций в принятии важных решений.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы должны понимать, что члены «Белой Руси» это и работники заводов, предприятий, это наш потенциал, это наша страна. Самое главное, что Всебелорусское народное собрание – это орган народовластия. Я уверен, что этот орган будет работать исключительно в интересах белорусов. Исключительно защищать и продвигать те идеи нашего общества и государства, к которым мы шли долгие-долгие годы.
Сегодня в «Белой Руси» определили и стратегию развития организации. В новый год общественное объединение вступает с новыми проектами. Ставка на молодежь.
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Мы существенно расширяем линейку наших проектов и тех активностей, которые проводим. Это и новые проекты в кадровой сфере, социальной. Будем усиливать нашу информационную работу. Хотим реализовывать проекты в тех направлениях, которыми раньше не занимались. Это экологическое направление, спортивное. Думаю, что в целом этот портфель проектов и акций, которые реализует «Белая Русь», позволит вывести нашу работу на качественно более высокий уровень.
«Белая Русь» – самая многочисленная общественная организация страны. Сегодня в ее рядах более 200 тысяч единомышленников.
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