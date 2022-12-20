Ставка на молодёжь. В «Белой Руси» определили стратегию развития на ближайший год

В центре внимания – порядок выбора кандидатов для высшего органа народовластия, взаимодействие государства и гражданского общества, а также роль общественных организаций в принятии важных решений.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы должны понимать, что члены «Белой Руси» это и работники заводов, предприятий, это наш потенциал, это наша страна. Самое главное, что Всебелорусское народное собрание – это орган народовластия. Я уверен, что этот орган будет работать исключительно в интересах белорусов. Исключительно защищать и продвигать те идеи нашего общества и государства, к которым мы шли долгие-долгие годы.

Сегодня в «Белой Руси» определили и стратегию развития организации. В новый год общественное объединение вступает с новыми проектами. Ставка на молодежь.