Стать синоптиком хочу я...

В новом учебном году синоптиков начнут готовить на географическом факультете БГУ.До сих пор таких специалистов в Беларуси еще не готовили. Те, кто работают сейчас,- выпускники Санкт-Петербургского или Одесского гидрологического институтов. В Министерстве природы разработали свою методику по подготовке специалистов. Здесь считают, что базовая подготовка должна вестись на географическом факультете до третьего курса по общей программе. А с четвертого курса будут введены специализации по гидрометеорологии и гидрологии. Количество студентов будет согласовываться. Таким образом, выпускникам будет предоставлена твердая гарантия о будущем трудоустройстве. В качестве преподавателей на новом курсе факультета выступят специалисты Республиканского гидрометцентра. Сейчас они стажируются в ближнем зарубежье