Стать абитуриентом до 6 часов: в Беларуси 14 июля закончили принимать документы на бюджет

Новости Беларуси. Гонка на поступление. В белорусских ВУЗах завершился приём документов на бюджетную форму обучения.

Каждый год есть абитуриенты, занимающие выжидательную позицию. Просчитав все шансы с проходными баллами, они подают документы в последние часы.

Изменить решение о выборе специальности сегодня можно было до 6-ти вечера. Ровно в 18.00 двери приёмных комиссий закрылись по всей стране.

Кто получит заветный бюджет, абитуриенты узнают через 10 дней – 24 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них была неделя, но по традиции многие ждали до последнего. Анализировали шансы, складывали возможности и даже надеялись на фортуну.

Режим ожидания. Минуты как будто резиновые. И вот – 15.00. На глазах абитуриентов обновляется онлайн-табло. Уже в последний раз. На экране — самая свежая информация о возможных проходных баллах.

Что ж, гонка на поступление выходит на новый вираж. Пока кто-то вычисляет студенческое будущее по формуле. Кто-то уже готов его изменить.

Накал страстей растет, по мере того как часы отматывают время. Поступить на бюджет - хрустальная мечта, разбить которую враз может жесткий конкурс.

Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приёмной комиссии БГУ:

Проходные баллы по многим специальностям вырастут за счёт очень хорошей подготовки абитуриентов. Мы раньше говорили: «Набрал 380 – ты студент университета». Сейчас, увы, набрал 380 – можно не стать студентом университета.

Волнение и еще раз волнение. Но еще больше переживают родные. С группой поддержки здесь едва ли не каждый.

За мечтой стать студентом кто-то будет буквально побежит. Причем, за пару до часа икс. Затем пойдет обратный отсчет.

Татьяна Ревизоре СТВ:

Ровно в шесть вечера, а это прямо сейчас, приемные комиссии закрывают двери. Тем, кто успел проскочить в «последний вагон», остается теперь только ждать.