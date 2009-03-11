Старый Минск будет обновляться

Комплексную реконструкцию исторического центра планируют завершить к 2011-му году. Сейчас работы идут сразу в нескольких кварталах на 64 объектах. К примеру, улице Торговой вернут не только исторический вид, но и первоначальное назначение. Здесь возведут торговый центр, а поблизости разместят лавки и магазины. Из других новшеств: воссоздание фрагментов минского замчища и появление двух пешеходных мостов через Свислочь. Архитекторы не исключают даже выход реки Немиги из подземного русла. Впрочем, это еще перспектива далекая, а в году нынешнем уже вернули к жизни три исторических объекта.