Старые жилые дома в центральной части Минска будут сносить

В гостях у программы «Большой город» — заведующая сектором ландшафтной архитектуры Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Вабищевич Ирина Николаевна.

- Дом находится в центре города и не вписывается в современный городской пейзаж. Что будет с такими домами? Их будут реставрировать, их будут сносить?

К центральной части города предъявляются повышенные свойства по застройке и благоустройству. Поэтому старые дома будут сноситься, будет произведена застройка этих территорий с привлечением инвестиционных средств, будут строиться знаковые качественные объекты и проводиться соответствующее благоустройство.

- Таких мест и домов, которые не совсем современны, много в Минске?

Конечно, много. Ведется работа по обустройству, по постепенному сносу, где-то дома сохраняются. Все прорабатывается в проектной документации на стадии детальных планов: что мы сохраняем, что сносим, где приоритетна застройка многоэтажными домами.