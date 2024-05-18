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Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль

18 мая 2024 17:24
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Новости Беларуси. Снос пустующих домов и вовлечение в хозяйственный оборот земель и объектов бывших военных городков. В Щучине 18 мая под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его посвятили проблемам в области земельно-имущественных отношений. Тема не теряет актуальность. 11 % обращений, поступивших в Совет Республики в 2023 году, касались именно этих вопросов.

Подробнее – Алена Жиборт.

Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль-1

Это предприятие по производству шампиньонов в Щучинском районе. Комплекс на территории 4,5 гектара построен на землях бывшего военного аэродрома. Несколько лет назад с предложением вовлечь их в хозяйственный оборот выступили местные власти. В сентябре 2018-го был введен в эксплуатацию первый корпус, через год – второй. Так появилось предприятие, которое выпускает востребованную продукцию и обеспечивает занятость населения.

Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль-4

Александр Алейников, директор комплекса по выращиванию шампиньонов:
Мощности нашего предприятия позволяют при полной загрузке выращивать до 5 тысяч тонн свежего культивированного шампиньона в год, отходы производства грибов являются хорошим органическим удобрением, которое мы полностью используем для внесения в свои же сельскохозяйственные поля. На сегодня мы занимаемся сельскохозяйственными культурами, имеем чуть более тысячи гектаров земель, выращиваем импортозамещающую продукцию, такую как брокколи, зерновые колосовые культуры.

Тема не теряет актуальность – вопросы местного самоуправления рассмотрели в Щучине. Читайте здесь

Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль-7

Вовлечение в оборот заброшенных домов, пустующие участки в садовых товариществах, а также самовольное строительство. Эти вопросы будут взяты на более жесткий контроль. На заседании также отметили, что, если землеустроители при замере участков допустили ошибку, за ее устранение люди платить не должны.

Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль-10

По итогам заседания будут даны соответствующие поручения, выполнение которых обсудят на очередной встрече. Она состоится в третьем квартале в центральном регионе и будет посвящена закреплению на селе молодых специалистов.

Старые дома под снос! Вопросы пустующих земель и объектов возьмут под жёсткий контроль-13

Не менее важная тема исторической памяти и преемственности поколений. Особенно в дни, когда Беларусь готовится отпраздновать 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ни один мемориал не остается без внимания. Сегодня участники заседания во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан.

Подробности смотрите в видео

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова

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