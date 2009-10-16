Стартует 15 международный чемпионат по интеллектуальным играм «Нестерка-2009»

Он начнется 16 октября в Минске, а 16 и 17 октября в Минском государственном Дворце детей и молодежи пройдет турнир «Что? Где? Когда?» и брейн-ринг среди учащихся и студентов.

В интеллектуальных состязаниях примут участие знатоки белорусской и российской столиц, Санкт-Петербурга, Харькова, передает агентство «Минск-Новости».

Как сообщил заведующий сектором интеллектуального досуга Минского государственного Дворца детей и молодежи Павел Забавский, за главный кубок турнира - глиняного Нестерку - будут бороться 110 команд, в составе каждой 6 человек. Студенты должны будут ответить на 60 вопросов, требующих эрудиции и смекалки. Для старшеклассников приготовлены 45 заданий по астрономии, физике, математике, истории, искусству. Призеров чемпионата ждут ценные призы.