Стартовали испытания на знания

Выпускники средних общеобразовательных школ сдают первый письменный экзамен. Это изложение по белорусскому языку - в классах с изучением белорусского языка на базовом или повышенном уровнях, отзыв на литературное произведение - в классах с изучением белорусского языка на углубленном уровне и изложение по русскому языку - в классах с изучением русского языка на базовом или повышенном уровнях.



Следующий письменный экзамен 30 мая. Это контрольная работа по математике. Кроме двух обязательных - белорусского (русского) языка и математики - выпускникам предстоит выбрать третий устный экзамен. В список входят все предметы из учебного плана. Завершатся экзамены 9 июня.