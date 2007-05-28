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Стартовали испытания на знания

28 мая 2007 07:41
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Выпускники средних общеобразовательных школ сдают первый письменный экзамен. Это изложение по белорусскому языку - в классах с изучением белорусского языка на базовом или повышенном уровнях, отзыв на литературное произведение - в классах с изучением белорусского языка на углубленном уровне и изложение по русскому языку - в классах с изучением русского языка на базовом или повышенном уровнях.

Следующий письменный экзамен 30 мая. Это контрольная работа по математике. Кроме двух обязательных - белорусского (русского) языка и математики - выпускникам предстоит выбрать третий устный экзамен. В список входят все предметы из учебного плана. Завершатся экзамены 9 июня.
# общество

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