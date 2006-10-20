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Стартовала акция "Пристегнись! "

20 октября 2006 11:15
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Пристальное внимание стражи дорожного порядка уделяют соблюдению пункта 9.5 Правил дорожного движения. Он обязывает водителей пристегиваться ремнями безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров. Нарушителям придётся раскошелиться на 6 тысяч рублей, некоторых из них будут привлекать к административной ответственности. Информацию о нарушении занесут в компьютерную базу ГАИ. А дисциплинированных водителей ожидает приятный сюрприз в виде поощрительного приза. Согласно статистике, использование ремней безопасности помогает избежать гибели в 75 из 100 дорожных происшествий.
# общество

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