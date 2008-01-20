Стартовал второй этап репетиционного тестирования

Оно проводится по желанию и без выдачи сертификатов. Свои знания можно проверить в БГУ по 11 предметам. Первый тест по предметам: "Всемирная история новейшего времени" и "Человек. Общество. Государство" уже состоялся. 27 января будущие абитуриенты могут проверить свои знания по иностранным языкам и географии, 3 февраля - по русскому и белорусскому языкам. Испытания по математике и биологии пройдут 10 февраля, по истории Беларуси, физике и химии - 17 февраля. Результаты по всем предметам можно узнать на сайте Республиканского института контроля знаний спустя 10-12 дней после испытаний.