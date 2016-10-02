Старость – в радость, или Как выглядит счастье

Новости Беларуси. Каждый седьмой житель в стране в возрасте 65 лет и старше. На неделе в Беларуси отметили День пожилых людей. Эта категория граждан у нас на особом счету. Соцподдержка – традиционная и неизменная часть расходов государства. Однако как провести это время – личное дело каждого. Чем заняться, когда тебе под 70, чтобы старость была в радость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Профессиональными фотомоделями – в прошлом электросварщик Степан Денисович и парикмахер Светлана Ивановна – стали совсем недавно. В свои семьдесят с небольшим они проводят перед объективом большую часть своей жизни.

Светлана Гузова, пенсионер:

Первой стал снимать маму, но маме в 60 лет фотки не понравились. Я и плакала, я и переживала.

Тиражировать красивую «лав-стори» своей мамы придумал сын Руслан. Ставка на семейный фото-бизнес оправдалась: за десять лет на крупнейших мировых фотостоках проданы тысячи фотографий гомельской пары.

Где бы не проходили съемки: в их гомельской студии, на Сейшельских островах или в Египте – всегда неизменна нежность, с которой эти два человека смотрят друг на друга. Видимо, так выглядит счастье.

Светлана Гузова и Степан Троцюк, пенсионеры:

Окружающие думали, такое впечатление создавалось, что приехали миллионеры со своим личным фотографом. И он и ходит везде фотографирует.

Сегодня в студии работает сразу три поколения семьи: по обе стороны объектива – самые родные в мире люди.

Руслан Гузов, фотограф:

Они, конечно, молодцы. Они любят друг друга. Им нравится сниматься, они чувствуют себя нужными и полезными.

Светлана Гузова, пенсионер:

Каждый человек должен искать себя: кто-то рисует, кто-то вышивает. Каждый должен чем-то на пенсии заниматься, иначе жизнь становится не интересной. Нам вот некогда по поликлиникам бегать. Кто занят, тот не болеет.

Нет времени на врачей и у этой интересной женщины. Любовь Алексеевна признается: на первом месте всегда были семья, дом, работа. Теперь же дети выросли, о работе можно не вспоминать, а значит – самое время заниматься собой.

Перед выходом на пенсию врачи запрещали ей даже элементарные наклоны. Сегодня же 73-летняя Любовь Алексеевна с легкостью выполняет самые сложные осанны.

Любовь Жошко, пенсионер:

Здесь вот зарядку поделаем и летим после нее. Клянусь вам, летим. Нас вот что дома удерживает? – Лень. Нужно отбросить эту лень и ходить заниматься и все будет хорошо.

В прошлом учитель математики Нэлли Васильевна всегда мечтала считать не только дроби и логарифмы, но и шаги… в танце. Румба, квик-степ, ча-ча-ча и, конечно, любовь всей жизни: нежный и утонченный, как кружево, вальс.

Двух лет регулярных занятий оказалось вполне достаточно для того, чтобы розовая мечта стала реальностью. Оказалось, ничего невозможного в жизни нет. Главное – не изменить этой самой мечте.

Нэлли Добшикова, пенсионер:

Когда уходишь на пенсию, ты сразу вроде как бы теряешься: потому что ты привык, все определенно. Но для меня, я как-то не очень растерялась. Потому что я сразу очень хотела танцы, очень хотела. Увидели года два назад объявление, пришли и вот два года уже занимаемся.

Кружеву шагов гомельчанка Галина Приходько предпочитает кружевные платья и кофточки. Ее гардеробу позавидуют многие модницы: в шкафу сплошной эксклюзив, а новинки появляются в соответствии с тенденциями мировой моды.

Галина Приходько, пенсионер:

Я по принципу: хочешь одеваться красиво – делай сама. Я знаю, что мне приталенное пока идет. Потому что талия у меня пока еще есть. И я стараюсь ее подчеркнуть. В мои неполные 70 лет я неплохо выгляжу.

46-й размер Галины Вениаминовны отлично подошел профессиональным моделям, участвовавшим в недавнем показе. Собственную коллекцию модельер создавала почти пять лет. Одежду дополнила авторскими аксессуарами. Без преувеличения, перечислять интересы этой женщины можно бесконечно: от поэзии и живописи до ландшафтного дизайна и уличной скульптуры.

Галина Приходько, пенсионер:

Я просыпаюсь и думаю: «Боже, какая я счастливая». И мы каждое утро друг другу: какие мы с тобой молодцы. Вот как мы много чего достигли. Какие мы молодцы.

Стать фотомоделью или дизайнером, освоить латиноамериканскую программу спортивных танцев, научиться делать стойку на голове или просто посвятить себя даче и воспитанию внуков – как показывает жизнь, элегантный возраст – это то самое время, когда можно все. Главное – знать, чего хочешь.