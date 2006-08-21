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Старое здание кинотеатра "Беларусь" снесено

21 августа 2006 12:25
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В груду развалин превратился в эти дни расположенный в центре Минска кинотеатр "Беларусь". Однако это произошло не по причине стихийного бедствия, а в результате целенаправленной работы строителей. На месте старого здания будет возведен мультиплекс - многоэкранный кинотеатр. Это будет современный кинокомплекс из пяти залов, рассчитанный на  тысячу 100 мест.
В нем также разместятся кафе, бары, магазины и игровой центр. Вблизи планируется построить подземную и плоскостную автостоянки.
Предполагается, что число посетителей  в год может достичь миллиона. Это первый подобный проект в Беларуси. Ввод его в эксплуатацию намечен на апрель 2008 года.
# общество # Здания Минска

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