Старое новое кино и миллион зрителей в год

Современный кинокомплекс возведут на месте прежнего здания кинотеатра "Беларусь".

Такого кино эти стены еще не видели. Впрочем, сами стены только начали возводить. Сегодня для кинотеатра "Беларусь" важнейшее из искусств, скорее, архитектура. Фильмы в старом здании не показывали лет десять, чтобы их увидели в новом. Работают, не выходя из зрительного зала.

На месте прошлой двухэтажной постройки планируется построить целый кинокомплекс. Пять залов, почти вчетверо больше сидений и полтора миллиона потенциальных зрителей в год. Таких сюжетных линий история белорусского кино еще не видела. А вот студент истфака Виктор эту самую историю творит под землей. Вместе с коллегами по глобальной стройке утепляет фундамент будущего здания. Работают уже неделю, осталось минимум - две-три. Отчасти - это экзотика, когда в кинотеатр придешь с лопатой.

Будущее "Беларуси" уже оценили в десять-двенадцать миллиардов рублей. В многоэкранном доме кино будут кафе, бары и даже магазины. Сама реконструкция началась чуть больше года назад, а премьера нового старого кинотеатра намечается на апрель 2008 года.

