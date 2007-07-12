Старое новое кино и миллион зрителей в год

Такого кино эти стены еще не видели. Впрочем, сами стены только начали возводить. Сегодня для кинотеатра "Беларусь" важнейшее из искусств, скорее, архитектура. Фильмы в старом здании не показывали лет десять, чтобы их увидели в новом. Работают, не выходя из зрительного зала.
На месте прошлой двухэтажной постройки планируется построить целый кинокомплекс. Пять залов, почти вчетверо больше сидений и полтора миллиона потенциальных зрителей в год. Таких сюжетных линий история белорусского кино еще не видела. А вот студент истфака Виктор эту самую историю творит под землей. Вместе с коллегами по глобальной стройке утепляет фундамент будущего здания. Работают уже неделю, осталось минимум - две-три. Отчасти - это экзотика, когда в кинотеатр придешь с лопатой.
Будущее "Беларуси" уже оценили в десять-двенадцать миллиардов рублей. В многоэкранном доме кино будут кафе, бары и даже магазины. Сама реконструкция началась чуть больше года назад, а премьера нового старого кинотеатра намечается на апрель 2008 года.