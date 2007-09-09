Старое колесо на новой колее

На минском стадионе "Трактор" прошла выставка ретроавтомобилей.

Более 70 экспонатов образца первой половины 20 века. Самые старые авто - 36 года. Но в основном - реконструированные модели 50-х. Практически все машины на выставку добрались своим ходом. Лишь самые раритетные доставили при помощи специальной техники.

Советские волги и зилы рядом с эксклюзивными импортными автомобилями. Все можно осмотреть подробно и даже потрогать. Владельцы автоэкзотики - в основном специализированные компании, которые занимаются реставрацией старинных машин. Но есть среди участников выстакви и обычные автомобилисты-любители.

