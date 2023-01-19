Стародорожские гимназисты победили в районном этапе квеста «По следам Победы»

Новости Беларуси. Ученики первой cтародорожской гимназии выиграли путевку на областной этап общенациональной квест-игры «По следам Победы». Школьники показали лучшие результаты в районном туре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цель проекта – гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Во время квеста пионеры и октябрята проходили несколько тематических станций. Здесь ребята узнали новые сведения о Великой Отечественной войне. Приняли участие в викторинах, мастер-классах по оригами. Также прошли импровизированное минное поле, а еще писали фронтовые треуголки.

Полина Пархимович, ученица гимназии № 1:

Мы очень рады, что одержали победу, читали книги, спрашивали информацию у своих родных.

Ольга Сойко, учитель гимназии № 1:

Изучали литературу, интернет-источники, использовали экспозицию нашей школьной библиотеки, мы работаем к подготовке исследовательской работы.

Дарья Александрова, ученица гимназии № 1:

Спросила у мамы, она мне рассказала о моем прадедушке. Он воевал в Великой Отечественной войне, дважды был ранен и награжден орденом. Мы с мамой будем делать альбом, сделали макет, который, возможно, отправится в наш музей.