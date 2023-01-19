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Стародорожские гимназисты победили в районном этапе квеста «По следам Победы»

19 января 2023 13:27
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Новости Беларуси. Ученики первой cтародорожской гимназии выиграли путевку на областной этап общенациональной квест-игры «По следам Победы». Школьники показали лучшие результаты в районном туре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стародорожские гимназисты победили в районном этапе квеста «По следам Победы»-1

Цель проекта – гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Во время квеста пионеры и октябрята проходили несколько тематических станций. Здесь ребята узнали новые сведения о Великой Отечественной войне. Приняли участие в викторинах, мастер-классах по оригами. Также прошли импровизированное минное поле, а еще писали фронтовые треуголки.

Стародорожские гимназисты победили в районном этапе квеста «По следам Победы»-4

Полина Пархимович, ученица гимназии № 1:
Мы очень рады, что одержали победу, читали книги, спрашивали информацию у своих родных.

Стародорожские гимназисты победили в районном этапе квеста «По следам Победы»-7

Ольга Сойко, учитель гимназии № 1:
Изучали литературу, интернет-источники, использовали экспозицию нашей школьной библиотеки, мы работаем к подготовке исследовательской работы.

Стародорожские гимназисты победили в районном этапе квеста «По следам Победы»-10

Дарья Александрова, ученица гимназии № 1:
Спросила у мамы, она мне рассказала о моем прадедушке. Он воевал в Великой Отечественной войне, дважды был ранен и награжден орденом. Мы с мамой будем делать альбом, сделали макет, который, возможно, отправится в наш музей.

Стародорожские гимназисты победили в районном этапе квеста «По следам Победы»-13

Всего в конкурсе приняли участие четыре команды из всех учреждений образования города. Областной этап квест-игры состоится в феврале.

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# Великая Отечественная война # общество # Полина Пархимович # Ольга Сойко # Дарья Александрова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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