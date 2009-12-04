Старинный мост через Темзу продан с аукциона в Великобритании

Свинфордский мост был продан за 1 миллион фунтов стерлингов при стартовой цене в 800 тысяч фунтов стерлингов.

Такая высокая стоимость объясняется тем, что владелец этого объекта имеет право взимать плату с переправляющихся через реку. Каждый год с одного берега на другой по мосту перебираются около 4 миллионов автомобилей. Таким образом, это сооружение ежегодно приносит доход примерно в 190 тысяч фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Мост, расположенный в городе Эйншем графства Оксфордшир, согласно указу британского парламента является платным с момента его постройки в 1767 году.

Местные жители уже давно добиваются снятия платы за проезд по мосту. Сейчас водители легковых автомобилей за проезд платят 5 пенсов, грузовики – 50. Британцы также утверждают, что необходимость оплаты замедляет транспортный поток, что приводит к образованию пробок и негативно сказывается на экологии района.