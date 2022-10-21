«Становишься мамой для всех». Почему монахини ради служения Богу готовы отказаться от рождения детей?

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, для женщины очень важно быть мамой. Каково это вообще отказываться от материнства?
Марфа, 18 лет служит в Свято-Елисаветинском монастыре:
Ты становишься мамой для всех. Даже это не в возрасте, что я уже в возрасте – мама могу быть. В любом возрасте монахиня уже мама. Она проявляет свою любовь, свое милосердие и смирение перед каждым человеком, который приходит к нам в монастырь и храм. Потому что люди приходят разные – и молодые, и пожилые. Кто-то первый раз приходит, может быть, даже стесняется что-то спросить: «Куда пойти, что надо сделать? Какая это икона?» Многие прочитать не могут. Ты уже как мама начинаешь объяснять. Дома-то ребенку своему объясняешь всю жизнь свою. Так и в монастыре каждая мама – монахиня. Монахиней не можешь быть и не станешь, пострига не будет, если ты не станешь как мама любить.
«Через два года вернулась». Могут ли обратно принять послушницу, ушедшую из монастыря ради замужества – подробнее здесь.