«Становишься мамой для всех». Почему монахини ради служения Богу готовы отказаться от рождения детей?

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, для женщины очень важно быть мамой. Каково это вообще отказываться от материнства?