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Станция метро "Октябрьская" откроется в октябре

11 августа 2008 16:51
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Реконструкция пересадочного узла Минского метрополитена откладывается на месяц. Установка четырех лент эскалаторов под землей оказалась весьма трудоемким делом. Только на демонтажные работы ушло почти два месяца. Столько же потребуется на установку нового оборудования. Стоимость проекта около15-ти миллиардов рублей. Приблизительные сроки окончания реконструкции – конец сентября. Эскалатор необходимо подвергнуть тщательной обкатке, чтобы полностью удостовериться в том, что он обеспечивает полную безопасность движения пассажиров. Движущуюся лестницу украинского производства монтируют российские специалисты.
# общество

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