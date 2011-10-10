Станции минского метро «Петровщину», «Михалово», «Грушевку» откроют к 1 сентября 2012 года

Одновременно будет восстановлено движение по проспекту Дзержинского. Об этом сообщил начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Павел Царун сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

В настоящее время заканчивается сооружение входов «Грушевки», специалисты приступили к отделке платформенного участка. На «Петровщине» идет активное строительство входов, на платформенных участках организованы внутренние специальные работы. На «Михалово» возведено почти 85% станционного комплекса.



Подготовительные работы по строительству нового участка метрополитена от станции «Институт культуры» до станции «Петровщина» начались в 2005 году. Его протяженность составляет 5,2 км. Участок включает три станции («Грушевка», «Михалово» и «Петровщина»). Все они станут продолжением Московской линии метро в сторону Юго-Запада и расположены по проспекту Дзержинского: «Грушевка» - на пересечении с улицей Щорса, «Михалово» - с улицей Гурского, «Петровщина» - с улицей Голубева. Для отделки станций будут использованы гранит, мрамор, металлокерамика, полированная нержавеющая сталь.



Сегодня в минском метро действует две линии общей протяженностью более 33 км с 25 станциями. По плану Минский метрополитен будет состоять из четырех линий общей протяженностью 77,1 км и насчитывать 58 станций.