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Стальную магистраль ожидает производственное соревнование

04 марта 2008 12:12
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Соответствующее соглашение подписали Белорусская, Московская и Юго-Западная магистраль Украинской железной дороги. В перечне пунктов состязания - объем грузооборота, выручка от перевозок, качество обслуживания пассажиров, коэффициент безопасности на железных дорогах. Учитываться будет даже соблюдение графиков движения поездов. Лидерами станут те, чья железная дорога устойчиво работает финансово и технологически, удовлетворяет потребности населения и демонстрирует высокую культуру производства.
# общество

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