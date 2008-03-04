Стальную магистраль ожидает производственное соревнование

Соответствующее соглашение подписали Белорусская, Московская и Юго-Западная магистраль Украинской железной дороги. В перечне пунктов состязания - объем грузооборота, выручка от перевозок, качество обслуживания пассажиров, коэффициент безопасности на железных дорогах. Учитываться будет даже соблюдение графиков движения поездов. Лидерами станут те, чья железная дорога устойчиво работает финансово и технологически, удовлетворяет потребности населения и демонстрирует высокую культуру производства.