Сталин оказался одной из самых популярных персон в российских СМИ

Иосиф Сталин оказался на минувшей неделе в центре внимания журналистов.

Его имя стало одним из наиболее упоминаемых, по данным «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интрефаксом». Место в рейтинге определяется по количеству документов с упоминанием персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из более 1960 центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

Среди иностранных персон, привлекших внимание российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, стали украинские политики во главе с президентом страны Виктором Януковичем (его имя встречалась в прессе 2612 раз), бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко (857 упоминаний) и нынешним главой правительства Николаем Азаровым (774 упоминания).

На четвертом и пятом местах в рейтинге самых упоминаемых с 26 апреля по 2 мая оказались председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин (584) и бывший украинский президент Виктор Ющенко (562) соответственно.

Вслед за представителями Украины, которые оказались наиболее интересны на прошлой неделе, в первую десятку вошли президент США Барак Обама (510), экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев (493), президент Белоруссии Александр Лукашенко (406), премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (376) и канцлер Германии Ангела Меркель (226).

Среди российских персон, привлекавших пристальное внимание прессы на минувшей неделе, стали президент РФ Дмитрий Медведев (3716) и премьер-министр РФ Владимир Путин (3051). На третьем месте оказался мэр Москвы Юрий Лужков (622).

Кроме того, в российский список вошли вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин (321), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (318), глава МИД Сергей Лавров (315), первый вице-премьер Игорь Шувалов (309), губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (277), глава МВД Рашид Нургалиев (261).

СКАН — продукт Международной информационной группы «Интерфакс» — обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации. Ежедневно в базу данных системы СКАН поступает около 25 000 документов, пишет NEWSru.com.