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«Стали ходить сюда каждый день». В Мяделе появилась многофункциональная спортивная площадка на открытом воздухе

21 июля 2022 14:30
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Новости Беларуси. Многофункциональная силовая площадка на открытом воздухе появилась в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Стали ходить сюда каждый день». В Мяделе появилась многофункциональная спортивная площадка на открытом воздухе-1

Она открылась на территории районного физкультурно-оздоровительного центра. Спортплощадка предназначена для занятия воркаутом. На объекте установлены гимнастические тренажеры, турники для пауэрлифтинга, гиревого спорта и силовой атлетики. Оборудованы баскетбольные кольца, брусья, рукоходы. Это место пользуется популярностью у жителей Мядельщины. Ежедневно здесь тренируются взрослые и дети.

«Стали ходить сюда каждый день». В Мяделе появилась многофункциональная спортивная площадка на открытом воздухе-4

Глеб Усович:
Много тренажеров. Играем в баскетбол. Раньше в баскетбол играли только в школе, а как открылась эта площадка, мы стали ходить сюда каждый день. Площадка хорошая – все удобно, нравится.

«Стали ходить сюда каждый день». В Мяделе появилась многофункциональная спортивная площадка на открытом воздухе-7

Алина Лайша, инструктор-методист Мядельского физкультурно-оздоровительного центра:
Благодаря тому, что в Минской области действует проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех», у нас появилась такая возможность. Такого нигде в Мядельском районе нет. Эту площадку стрит воркаута могут посещать подростки, взрослые, а так же лица с ограниченными физическими возможностями.

«Стали ходить сюда каждый день». В Мяделе появилась многофункциональная спортивная площадка на открытом воздухе-10

Кроме того, на территории физкультурно-оздоровительного центра ведутся работы по обустройству основания под мини-футбольную площадку. Где будут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и любители.

# Социальная инфраструктура # общество # Глеб Усович # Алина Лайша # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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