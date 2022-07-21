«Стали ходить сюда каждый день». В Мяделе появилась многофункциональная спортивная площадка на открытом воздухе

Новости Беларуси. Многофункциональная силовая площадка на открытом воздухе появилась в Мяделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она открылась на территории районного физкультурно-оздоровительного центра. Спортплощадка предназначена для занятия воркаутом. На объекте установлены гимнастические тренажеры, турники для пауэрлифтинга, гиревого спорта и силовой атлетики. Оборудованы баскетбольные кольца, брусья, рукоходы. Это место пользуется популярностью у жителей Мядельщины. Ежедневно здесь тренируются взрослые и дети.

Глеб Усович:

Много тренажеров. Играем в баскетбол. Раньше в баскетбол играли только в школе, а как открылась эта площадка, мы стали ходить сюда каждый день. Площадка хорошая – все удобно, нравится.

Алина Лайша, инструктор-методист Мядельского физкультурно-оздоровительного центра:

Благодаря тому, что в Минской области действует проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех», у нас появилась такая возможность. Такого нигде в Мядельском районе нет. Эту площадку стрит воркаута могут посещать подростки, взрослые, а так же лица с ограниченными физическими возможностями.