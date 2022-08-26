ЕАЭС необходимо принять стратегию биологической безопасности. С таким предложением выступил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который в эти дни представляет нашу страну на Евразийском межправсовете. Главы правительств стран ЕАЭС собрались в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поле зрения политиков вопросы, связанные с устранением барьеров, препятствующих дальнейшей интеграции стран. Уже рассмотрены новые механизмы промышленной кооперации. Внесены изменения в договор по взиманию косвенных налогов при электронной торговле. Кроме того, одобрение получило предложение России расширить в рамках ЕАЭС расчеты в национальных валютах. 26 августа достигнутые договоренности закрепят письменно.

Впервые к заседанию межправсовета также приурочили и молодежный форум СНГ и ЕАЭС, который направлен на создание новых возможностей для реализации инициатив молодого поколения. В нем принимают участие более 200 делегатов. Это и предприниматели, и дипломаты, госслужащие и студенты, готовые поделиться своими идеями в сфере экономики и IT. На 26 августа запланирована их встреча с заместителями глав правительств стран ЕАЭС. Финальным аккордом встречи станет церемония гашения почтовых марок, которую посвятят 10-летию Евразийской экономической комиссии.

Стала известна дата следующего заседания Евразийского межправсовета. Оно пройдет в октябре в Армении.

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