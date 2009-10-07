Стадо быков продали по подложным документам покойному предпринимателю

Махинации с документами позволили кооперативу за год незаконно заработать почти четверть миллиарда рублей.

Сельхозпредприятие «Горяны-Агро» в течение года торговало мясом мимо кассы. В неизвестном направлении «ушли» 215 бычков на сумму в четверть миллиарда рублей.

- Документы на отгрузку этого скота заполнялись на вымышленные фамилии, не указывались сведения о физических лицах. В товарно-транспортных накладных вообще указывались ложные сведения о пункте разгрузки. Все это способствовало нелегальному обороту денежных средств, сокрытию доходов, – пояснила главный специалист Полоцкого межрайонного комитета государственного контроля Нина Абрамова.

В своей изобретательности предприимчивые животноводы дошли даже до того света. 70 миллионов рублей предприятие выручило за продажу нескольких тонн мяса и 36 бычков бизнесмену, который на самом деле умер. За подложными документами скрывалась целая группа мошенников. В арсенале «теневиков» была не одна преступная схема.

Через подставных лиц рогатый товар отправляли на белорусский и российский рынок. Взамен в хозяйство мимо банковского счета поступал «черный нал». Директор кооператива утверждает, что эти деньги использовались на нужды предприятия, а не оседали в чьих-то карманах. Часть теневых средств, по его утверждению, была потрачена на масштабную реконструкцию фермы – не ставить же закупленный на бюджетные деньги молодняк в недостроенные коровники. На самом деле телят никто и не покупал. Зато в фиктивных документах фигурирует и купля, и возврат.

- На данный момент в хозяйстве шла реконструкция, и поставить скот на комплекс не было возможности. Были выписаны накладные, утверждающие, что, якобы, с этих предприятий скот привозился на комплекс и на следующий день он уже был отписан обратно. А в итоге были предоставлены документы для оплаты и эти хозяйства получили денежные средства и использовали их на заработную плату, – рассказала Лилия Ступакова, главный бухгалтер филиала «Горяны-Агро» Полоцкого комбината хлебопродуктов.

Пока за незаконный «рогатый бизнес» предприятие оштрафовали на 300 миллионов рублей. Но материалами уже заинтересовалась областная прокуратура. Так что финалом истории может стать уголовное дело.