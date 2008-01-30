Прямой эфир

Стабильная ситуация в экономике - основа для продуктивной работы профсоюзов

30 января 2008 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это было озвучено сегодня на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.В 2008 году профсоюзы республики сделают упор на защиту трудовых и социально-экономических прав граждан. В центре внимания профсоюзов - обсуждение мер по сдерживанию цен на коммунальные платежи и охрана труда в аграрно-промышленном комплексе. Также они намерены отслеживать то, как выполняется Правительством обязательство о повышении заработной платы. Ее размер к концу года должен составить порядка 400 долларов.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 января 2008 18:28

Переговоры между правительством Польши и протестующими таможенниками сорваны

30 января 2008 15:17

МВД Беларуси поможет гражданам, просрочившим визы из-за забастовки польских таможенников

30 января 2008 15:11

Мода на здоровье должна стать национальной идеей