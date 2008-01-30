Стабильная ситуация в экономике - основа для продуктивной работы профсоюзов

Это было озвучено сегодня на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.В 2008 году профсоюзы республики сделают упор на защиту трудовых и социально-экономических прав граждан. В центре внимания профсоюзов - обсуждение мер по сдерживанию цен на коммунальные платежи и охрана труда в аграрно-промышленном комплексе. Также они намерены отслеживать то, как выполняется Правительством обязательство о повышении заработной платы. Ее размер к концу года должен составить порядка 400 долларов.