Ссузы Минской области рассчитывают принять более 5 тысяч абитуриентов в 2023-м

Так, в Марьиногорском аграрно-техническом колледже имени Лобанка одна из самых востребованных специальностей – «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники». Привлекает абитуриентов также возможность получить за время учебы сразу три категории водительских прав: B, C и AB. Также популярной из года в год остается профессия агронома. План приема составляет 30 человек.

Елизавета Веремейчик, абитуриент: О колледже узнала через одноклассников и в интернете. Дома есть хозяйство. Я люблю помогать маме с детства, поэтому выбрала агрономию.

Ольга Сорочинская, ответственный секретарь приемной комиссии Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:

Все ведется достаточно активно, наблюдается большое количество абитуриентов. Как я считаю, это хорошо проведенная наша профориентационная работа в течение года. Начиная от дней открытых дверей, когда любой абитуриент мог приехать, познакомиться с нашим учреждением образования, задать все интересующие его вопросы. И заканчивая посещением родительских собраний. Не только в нашем районе, но и в целом в Минской области было посещено около 14 родительских собраний.

Увеличивается и процент целевого набора. Для учащихся это гарантированное трудоустройство после окончания обучения. Так, с начала приемной кампании с такими направлениями подали документы порядка 15 человек.