С.Сидорский: Надо взять три ведра, побелить

На президиуме Совмина подняли вопрос благоустройства территорий.

Кучи мусора, старые покрышки, металлолом на мехдворах и фермах должны исчезнуть до конца этого года. Только в двух областях — Могилевской и Брестской — разработан комплекс необходимых мер. По словам премьер-министра, благоустройство необходимо начинать с элементарной уборки на местах. В одном из хозяйств побывали наши корреспонденты.

Здесь о рабочем инвентаре, похоже, забыли сразу после уборочной. Сейчас машинный двор больше похож на свалку. Его границы поросли бурьяном. Забор недостроен. А за навесы для техники пока и вовсе не брались. Тракторы, сеялки, жатки, опрыскиватели, а, вместе с ними, и груды металлолома, пылятся под открытым небом. И это не удивительно: мехдвор построили здесь более сорока лет назад. С тех пор он ни разу не видел ремонта.

Если верить обещаниям руководства, терпеть осталось недолго. Благоустройство мехдвора запланировано на этот год. Для механизаторов обещают создать все условия – даже душевую построить.

- Занимаемся благоустройством территории ремонтной мастерской. В этом году в районе мастерской делаем забор, кровлю мастерской заменили. Будем делать бытовку для механизаторов, душевую сделаем, побелим помещение, - рассказывает Александр Кожедуб, председатель сельхозпредприятия «Обольцы».

То, что встречают по одежке — сегодня уже немаловажный аргумент. Как бы ни было все хорошо на производстве по показателям, культуру хозяйствования никто не отменял. Тем более, что уборочная страда закончена и сейчас самое время для благоустройства территорий. И начинать надо с элементарной уборки на местах.

- Огородить периметр, выставить всю технику на колодки, если это необходимо. И навесить ворота и двери, застеклить окна. Вот, о чем идет речь. Надо взять три ведра, побелить здания и сооружения, элементарно порядок навести, - подчеркнул Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь.



Всего по республике захламленных мехдворов более четырехсот. Причины такой грязной работы местное руководство видит в отсутстви денег на уборку. Что в этом случае не совсем уместно. Ведь этот вовсе не финансовый вопрос можно запросто решить, к примеру, внеочередным субботником. Было бы желание.