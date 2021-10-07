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Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области

07 октября 2021 19:47
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Новости Беларуси. До осенних каникул осталось меньше месяца. И пока одни ребята только строят планы на отдых, старшеклассники лобановской школы Чериковского района в этот период планируют неплохо заработать. Такую возможность им дает местная социальная швейная мастерская, где не только учат шить, но и предлагают, как сейчас модно говорить, монетизировать свои навыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что шьют и сколько получают лобановские школьники, знает Юлия Мычка.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-1

Вот это наволочка, вот это простынь, вот это пододеяльник. Я сшила это на летних каникулах своими руками и заработала 117 рублей. Купила себе на эти деньги наушники и power bank.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-4

За 20 дней летних каникул ученица 9 класса Диана Павлюкова пошила 20 комплектов постельного белья и столько же полотенец. Часть из них сегодня используют в детском саду при лобановской школе. Скидки на то, что работу выполняли детские руки, не было. Школьницы шили изделия по технологической карте.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-7

Диана Павлюкова, учащаяся лобановского учебно-педагогического комплекса:
Должны быть строчки ровные. Должно быть все аккуратно, мне приходилось распарывать. Распарывала я 10 раз.  

Юлия Мычка, корреспондент:
Обидно было?  

Диана Павлюкова:
Да, потому что не всегда все получается сразу.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-10

Современные швейные машинки в лобановской школе зажужжали два года назад. На цокольном этаже учебного заведения разместилась социальная швейная мастерская. Она – успешный результат школьной инициативы, которая направлена на улучшение занятости в сельских районах Могилевской области. Проект участвовал в конкурсе, выиграл и получил финансирование. Новая техника сегодня дает возможность девчонкам в полной мере овладеть навыками шитья, но поначалу было даже немного страшно.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-13

Алина Прудникова, учащаяся лобановского учебно-педагогического комплекса:
Это обязательно в жизни пригодится. Например, порвутся юбка, штаны, лучше это зашить не руками, а на машинке. На машинке будет аккуратнее и красивее, не надо будет покупать новое.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-16

Полина Разаренова, учащаяся лобановского учебно-педагогического комплекса:
Мне уроки трудов нравятся больше, чем математика, потому что на математике нужно сидеть, думать, писать. А на уроке труда можно сделать что-то для себя.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-19

А ведь еще 9 лет назад в школе был только технический труд, где девочки вместе с мальчиками работали в столярных мастерских, делали скворечники. Потом появились кулинарная мастерская и всего одна швейная машинка на всех. Работу за ней приходилось делить между ученицами буквально по минутам. Теперь машинок пять и за ними можно творить чудеса.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-22

Инна Милянкова, учитель обслуживающего труда лобановского учебно-педагогического комплекса:
Первое изделие их в 5 классе это фартук. Обычно дети приносят ткань, и из этой ткани мы кроим, и они самостоятельно его изготавливают. Но бывают случаи, когда у родителей ребенка нет возможности купить ткани, поэтому они могут принести вещь, которая дома уже не нужна. То есть это мамина старая юбка или какое-то платье. И из этой вещи они могут тоже пошить фартук. То есть мы даем вторую жизнь вещам, которые в быту уже не нужны.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-25

Юлия Мычка:
Важный момент. Двери школьной мастерской открыты не только для учащихся. Обучаться швейному делу здесь могут и местные жители. С момента открытия нового кабинета здесь уже прошли обучение 15 взрослых.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-28

Если руки подружились со швейной машинкой, есть шанс новые навыки, как модно сейчас говорить, монетизировать. Во время школьных каникул старшеклассницам предлагают отшивать постельное белье и полотенца. Это не кружок, а первая серьезная работа, где будет все: и стаж, и запись в трудовой книжке, и, конечно, зарплата.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-31

Александр Осипенко, директор лобановского учебно-педагогического комплекса:
Никто не отменял все-таки профессиональное дальнейшее становление. Все мы не заполним какими-то развлекательными вещами, гаджетами или уходом в IT. Нужно, чтобы кто-то производил одежду, вещи, галантерею и так далее. И в будущем, возможно, некоторые из них выберут эту профессию.  

Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области-34

Сегодня в лобановском учебно-педагогическом комплексе обучаются 45 детей. В школе стремятся дать не только базовые знания, но и практические. Те, что вероятнее всего пригодятся в жизни. Так на пришкольном участке появились теплицы и питомник. В благоустройстве территории участвуют малыши. Поработать и даже немного устать, видеть результат своего труда, а еще лучше попробовать его на вкус – такая формула уж точно пригодится и во взрослой жизни.  

# Работа в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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