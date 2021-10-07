Сшила это и получила 117 рублей. Работать и зарабатывать учат школьников в Могилёвской области

Новости Беларуси. До осенних каникул осталось меньше месяца. И пока одни ребята только строят планы на отдых, старшеклассники лобановской школы Чериковского района в этот период планируют неплохо заработать. Такую возможность им дает местная социальная швейная мастерская, где не только учат шить, но и предлагают, как сейчас модно говорить, монетизировать свои навыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что шьют и сколько получают лобановские школьники, знает Юлия Мычка.

Вот это наволочка, вот это простынь, вот это пододеяльник. Я сшила это на летних каникулах своими руками и заработала 117 рублей. Купила себе на эти деньги наушники и power bank.

За 20 дней летних каникул ученица 9 класса Диана Павлюкова пошила 20 комплектов постельного белья и столько же полотенец. Часть из них сегодня используют в детском саду при лобановской школе. Скидки на то, что работу выполняли детские руки, не было. Школьницы шили изделия по технологической карте.

Диана Павлюкова, учащаяся лобановского учебно-педагогического комплекса:

Должны быть строчки ровные. Должно быть все аккуратно, мне приходилось распарывать. Распарывала я 10 раз. Юлия Мычка, корреспондент:

Обидно было? Диана Павлюкова:

Да, потому что не всегда все получается сразу.

Современные швейные машинки в лобановской школе зажужжали два года назад. На цокольном этаже учебного заведения разместилась социальная швейная мастерская. Она – успешный результат школьной инициативы, которая направлена на улучшение занятости в сельских районах Могилевской области. Проект участвовал в конкурсе, выиграл и получил финансирование. Новая техника сегодня дает возможность девчонкам в полной мере овладеть навыками шитья, но поначалу было даже немного страшно.

Алина Прудникова, учащаяся лобановского учебно-педагогического комплекса:

Это обязательно в жизни пригодится. Например, порвутся юбка, штаны, лучше это зашить не руками, а на машинке. На машинке будет аккуратнее и красивее, не надо будет покупать новое.

Полина Разаренова, учащаяся лобановского учебно-педагогического комплекса:

Мне уроки трудов нравятся больше, чем математика, потому что на математике нужно сидеть, думать, писать. А на уроке труда можно сделать что-то для себя.

А ведь еще 9 лет назад в школе был только технический труд, где девочки вместе с мальчиками работали в столярных мастерских, делали скворечники. Потом появились кулинарная мастерская и всего одна швейная машинка на всех. Работу за ней приходилось делить между ученицами буквально по минутам. Теперь машинок пять и за ними можно творить чудеса.

Инна Милянкова, учитель обслуживающего труда лобановского учебно-педагогического комплекса:

Первое изделие их в 5 классе – это фартук. Обычно дети приносят ткань, и из этой ткани мы кроим, и они самостоятельно его изготавливают. Но бывают случаи, когда у родителей ребенка нет возможности купить ткани, поэтому они могут принести вещь, которая дома уже не нужна. То есть это мамина старая юбка или какое-то платье. И из этой вещи они могут тоже пошить фартук. То есть мы даем вторую жизнь вещам, которые в быту уже не нужны.

Юлия Мычка:

Важный момент. Двери школьной мастерской открыты не только для учащихся. Обучаться швейному делу здесь могут и местные жители. С момента открытия нового кабинета здесь уже прошли обучение 15 взрослых.

Если руки подружились со швейной машинкой, есть шанс новые навыки, как модно сейчас говорить, монетизировать. Во время школьных каникул старшеклассницам предлагают отшивать постельное белье и полотенца. Это не кружок, а первая серьезная работа, где будет все: и стаж, и запись в трудовой книжке, и, конечно, зарплата.

Александр Осипенко, директор лобановского учебно-педагогического комплекса:

Никто не отменял все-таки профессиональное дальнейшее становление. Все мы не заполним какими-то развлекательными вещами, гаджетами или уходом в IT. Нужно, чтобы кто-то производил одежду, вещи, галантерею и так далее. И в будущем, возможно, некоторые из них выберут эту профессию.