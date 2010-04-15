США вдвое увеличили контингент спецназа в Афганистане

Пентагон более чем вдвое увеличил число подразделений сил специального назначения в Афганистане. Об этом 15 апреля сообщает издание Los Angeles Times.

По информации источников газеты в ведомстве, практика проведения операций против боевиков движения «Талибан» показала, что наиболее успешно с ними справляются именно бойцы спецподразделений.

Причина этого заключается в том, что будучи профессионалами высокого класса, они гораздо лучше подготовлены к службе в Афганистане. В частности, регламент требует от них знания языка страны пребывания, а также приведения внешнего вида в соответствие с традициями этой страны. В частности, в Афганистане американские спецназовцы обязаны носить бороду и волосы определенной длины. Кроме того, в их задачу входит установление доверительных отношений с местным населением.

Данные о том, сколько именно на территории Афганистана действует американских спецподразделений, засекречены, однако известно, что в последнее время их численность примерно удвоилось. Известно также, что спецназовцы перебрасываются в Афганистан с территории Ирака.

Перераспределение обязанностей представителей американских вооруженных сил в Афганистане связано с тем, что в соответствии с заявленной президентом США Бараком Обамой целью начать вывод войск из этой страны в июле 2011 года, необходимо значительно увеличить эффективность проводимых операций. Кроме того, в настоящее время имидж войск международной коалиции оказался сильно подорван из-за регулярных потерь среди мирных жителей в результате случайных обстрелов или ошибок командования.