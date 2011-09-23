США с опозданием предоставили визу Надежде Ермаковой, которая должна была принять участие в годовом собрании МВФ и Всемирного банка

Собрание, в котором должна была принять участие председатель Правления Национального банка Республики Беларусь, началось в Вашингтоне 21 сентября.

Как отметили в МИД Беларуси, такая несвоевременность в выдаче визы фактически является дополнительным барьером, который создает ненужные препятствия для работы Беларуси и в рамках МВФ.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы можем сказать, что виза была предоставлена, но предоставлена с опозданием. В принципе, это можно рассматривать, как нарушение американской стороной своих международных обязательств.

Соединенные Штаты Америки в свое время обязались обеспечить беспрепятственный доступ к участию в мероприятиях международных организаций, расположенных на их территории.