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США потратили впустую миллиарды долларов, предназначенные для реконструкции соцобъектов Ирака

30 августа 2010 13:13
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Таковы данные американского аудиторского агентства, которое следит за расходом бюджетных средств.В частности, около 165 миллионов были потрачены на неработающую детскую больницу, 100 миллионов ушло на систему очистки воды в Фаллудже, притом, что сточные воды до сих пор бегут по улицам города. Кроме того, на основании более 300 отчетов аудиторов, занимающихся проверкой ремонтных работ в Ираке, сумма потраченных впустую средств, по всей вероятности, гораздо больше.
# общество # Теракт в Ираке

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