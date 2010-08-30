США потратили впустую миллиарды долларов, предназначенные для реконструкции соцобъектов Ирака

Таковы данные американского аудиторского агентства, которое следит за расходом бюджетных средств.В частности, около 165 миллионов были потрачены на неработающую детскую больницу, 100 миллионов ушло на систему очистки воды в Фаллудже, притом, что сточные воды до сих пор бегут по улицам города. Кроме того, на основании более 300 отчетов аудиторов, занимающихся проверкой ремонтных работ в Ираке, сумма потраченных впустую средств, по всей вероятности, гораздо больше.