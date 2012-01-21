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США намерены реформировать Организацию Объединенных Наций

21 января 2012 12:34
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Представитель Соединенных Штатов при ООН по вопросам управления Джозеф Торселла заявил, что его страна будет бороться за изменение системы избрания в Совет организации по правам человека. Таким образом Штаты намерены воспрепятствовать членству в нем государств, в которых, по мнению американских властей, эти права регулярно нарушаются.

В дальнейших планах – точно также изменить процедуры допуска других государств к председательству в любых органах ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым, считают эксперты, США намерены закрепить свои порядки и безоговорочное лидерство.

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