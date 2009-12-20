США и Европа по-прежнему во власти сильнейших снегопадов

Снежный шторм практически парализовал американскую столицу — Вашингтон и соседние штаты.

Там объявлено чрезвычайное положение. Из-за непогоды более 350 тысяч человек остались без электричества. Транспорт почти не ходит. На дорогах – множество аварий. В аэропортах отменены многие рейсы.

Снегопад сказался даже на графике президента США. Накануне в Белый дом Барак Обама был вынужден отправиться не на вертолете, как обычно, а на внедорожнике.

Страдает от непогоды и Центральная Европа. В Германии из-за снегопадов на автобанах — многокилометровые пробки. Только в районе Ганновера за сутки произошло около 50 аварий. Морозно и снежно также на севере Испании: столбик термометра приближается к отметке -20.