США: численность населения Китая начнет снижаться

По прогнозам, обнародованным специалистами из федерального Бюро переписи США, уже в 2025 году самой густонаселенной страной мира станет Индия.

По этим оценкам, в Китае пик численности населения будет достигнут в 2026 году и составит менее 1,4 млрд человек. Изменение динамики объясняется прежде всего снижением так называемого "коэффициента плодовитости". Имеется в виду ожидаемое число родов на каждую женщину.

Сейчас, по данным американского Бюро переписи, в Индии проживает более 1,156 млрд человек. К 2025 году этот показатель должен вырасти до 1,396 млрд человек. Для КНР соответствующие цифры - 1,324 млрд человек и 1,395 млрд человек.

Что касается Беларуси, то американцы прогнозируют снижение численности нашего населения с 9,649 в 2009 году до 9,033 миллионов к 2025 году.

