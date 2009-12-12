Срубить или купить: специально к Новому году в Беларуси выращено более 220 тысяч елей

Купить елку можно будет уже через неделю, а браконьеру с топором в этом году могут выписать и полуторамиллионный штраф.

Плантацию елей вырастили специально для новогодних продаж. На счету у лесников каждое дерево, ведь для того, чтобы елка выросла до товарных размеров, должно пройти как минимум пять лет.

Декабрьский лес 2009 года, в отличии от прошлых лет, как раз напоминает новогодний. Спецпосадки к празднику на первый взгляд и не определишь. Однако именно на таких просеках выращивают большую часть многотысячной армии главного новогоднего украшения.

Евгений Попков, помощник лесничего Логойского лесничества:

Плантации новогодних елей создаются на неиспользованных землях — под линиями электропередач, на прогалинах.

Сосновое дерево в Новый год – уже не экзотика. На спрос появилось и предложение: хвойные в лесхозах теперь выращивают в ассортименте. Купить же колючий атрибут к празднику можно будет уже через неделю. Только в Минской области появятся полторы сотни елочных базаров. Покупка свежесрубленной лесной красавицы прямо в хозяйстве обойдется немного дешевле.

Валерий Кавунов, ведущий инженер по лесопользованию Логойского лесхоза:

Можно выбрать елочку, какую душе угодно. Цены у нас по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Елка высотой до метра стоит около 5,5 тысяч. От метра до двух – самый ходовой размер — 7,5 тысяч.

После покупки в лесхозе обязательно надо сохранить чек. В предновогодние дни контроль за незаконной вырубкой усилится. Патруль лесной охраны будет работать сообща с Госавтоинспекцией. Появятся дополнительные посты в лесах, на въездах в столицу. Подтвердить легальность сделки можно чеком или накладной. В противном случае — штраф до 50 базовых величин. А это потеря не только более чем полутора миллионов рублей, но и новогоднего настроения.