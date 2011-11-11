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Срок завершения строительства жилых домов и дач в Беларуси будет ограничен 3 годами

11 ноября 2011 18:38
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Соответствующий указ подписал глава государства. Выявление жилых домов, дач, строительство которых не завершено в установленные сроки, возложено на местные исполнительные органы.

При этом устанавливается, что с учетом материального положения гражданина и других уважительных причин указанный срок строительства может быть продлен местным исполкомом, но не более чем на два года.

Также можно законсервировать незавершенный строительный объект, но не более чем на три года. При этом необходимо благоустроить земельные участки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также согласно указу процедуры изъятия и предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для иных целей будет осуществляться облисполкомами только после согласования с президентом Беларуси.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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