Срок до понедельника сегодня определило Правительство страны для наведения порядка в квартирах нерадивых родителей

Спасатели и внутренние органы организуют специальный патруль. В крайнем случае – жилье у неблагополучных жильцов будут отбирать.

Напомним, вчера прошло совещание у Главы государства, где шла речь о выполнении 18-го Декрета Президента. Александр Лукашенко поручил до 1 декабря Администрации Президента и Совету Министров разработать дополнительные меры по государственной защите детей в неблагополучных семьях.

На сегодня их число – более 28 тысяч. Алкоголики, тунеядцы, а главное, нерадивые родители. Тех, что из Московского района – сегодня собрал вице-премьер республики Беларусь Александр Косинец. Пока пообщаться.

Наталья на собрание сегодня не пришла. Не смогла по уважительной причине - через пару часов за ней приедут санитары и отвезут в наркологический диспансер. Женщина добровольно попросилась на лечение. Вроде бы и работа в «Зеленстрое» нравится. Только зеленый змий не дает вернуться к полноценной жизни.

Дочку Катю забрали в приют еще год назад. Государству за социальную сироту при живых родителях мать задолжала больше полутора миллионов рублей. Ей бы и забыть, но государство регулярно освежает память – если образ жизни она менять не станет, сказали, отнимут жилье.

Детские приюты для социальных сирот в то же время пустеют. Около 65% детей – вернулись в свои биологические семьи. Воспитатели понимают - здесь они сыты, одеты. Но на Новый год все в один голос просят один и тот же подарок – папу и маму, которых не видели уже полгода.

На сегодня 18-й Декрет Президента отрезвил нерадивых родителей на более чем 36 миллиардов рублей. Только это всего лишь 33% от общей задолженности. Когда желание забрать ребенка совпадет с возможностью – тогда и удастся достичь 100% результата. На сегодня это главная задача правительства страны.