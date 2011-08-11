Прямой эфир

Срок действия ограничений торговых надбавок на социально-значимые товары продлен до конца года

11 августа 2011 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дополнительное уменьшение стоимости, предусмотренное для наиболее уязвимых групп населения, актуально до 10 октября.

Напомним, скидки доступны благодаря партнерскому соглашению между столичной мэрией и торговыми объектами. Перечень таких магазинов увеличен до 133.

Чтобы приобрести товары по сниженной цене, достаточно предоставить удостоверение инвалида, пенсионера либо многодетного родителя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Безусловно, ближе к моменты истечения срока действия данных соглашений Мингорисполкомом будет проанализирована складывающаяся на потребительском рынке Минска ситуация. С учетом проведенного анализа будет приниматься решение либо о продлении срока действия данных соглашений, либо о их прекращении.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 августа 2011 18:18

В гостинице в Чижовке, строящейся к чемпионату мира по хоккею-2014, часть номеров будет для людей с ограниченными возможностями

11 августа 2011 17:36

Александр Лукашенко освободил от отбывания наказания 9 активных участников массовых беспорядков 19 декабря

11 августа 2011 17:17

В Беларуси совершенствуется применение упрощенной системы налогообложения