Срок действия ограничений торговых надбавок на социально-значимые товары продлен до конца года

Дополнительное уменьшение стоимости, предусмотренное для наиболее уязвимых групп населения, актуально до 10 октября.

Напомним, скидки доступны благодаря партнерскому соглашению между столичной мэрией и торговыми объектами. Перечень таких магазинов увеличен до 133.

Чтобы приобрести товары по сниженной цене, достаточно предоставить удостоверение инвалида, пенсионера либо многодетного родителя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Новиков, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Безусловно, ближе к моменты истечения срока действия данных соглашений Мингорисполкомом будет проанализирована складывающаяся на потребительском рынке Минска ситуация. С учетом проведенного анализа будет приниматься решение либо о продлении срока действия данных соглашений, либо о их прекращении.