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Срочно! Хозяев припаркованных во дворах автомобилей коммунальные службы разыскивают через милицию

24 февраля 2010 15:47
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Это наболевшая проблема коммунальников. Работать ломом нужно очень аккуратно – сосульки легко сбивают кондиционеры и спутниковые тарелки. 

Вячеслав Залуцкий, маляр ЖЭС №1:
Бывает разбиваются и окна, и ломаются трубы водосточные, бывает… Все выходные работаем.

На очистку кровель от наледи  власти столицы  отвели коммунальникам 7 дней.  Такое жёсткое решение принято после вчерашней трагедии в Партизанском районе Минска. Упавшая с крыши  ледяная глыба смертельно травмировала пожилую женщину. Сегодня для ликвидации в прямом смысле нависшей над головой угрозы задействованы все автовышки, которые есть в городском хозяйстве. 

Резкое потепление и лед полуметровой толщины - серьезное испытание кровель на прочность.  Коммунальники ликвидируют лед как  стихийное бедствие.

Николай Конон, мастер ремонтного участка ЖЭУ Центрального района:
Если не сбросить лед и не освободить водосточную воронку ото льда, вода  с крыш попадает в квартиры…
 
Наледь и сосульки на скатных  крышах  – следствие моды архитекторов прошлого века, подражателей барокко.  Очевидно, эта  мода не учитывала особенностей белорусской зимы. Пока же более надежного способа  избавиться от наледи,  чем лом и лопата, сегодня не придумал никто.

Елена Климова, Александр Мироненко, телекомпания СТВ. 

# общество

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