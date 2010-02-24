Срочно! Хозяев припаркованных во дворах автомобилей коммунальные службы разыскивают через милицию

Это наболевшая проблема коммунальников. Работать ломом нужно очень аккуратно – сосульки легко сбивают кондиционеры и спутниковые тарелки.

Вячеслав Залуцкий, маляр ЖЭС №1:

Бывает разбиваются и окна, и ломаются трубы водосточные, бывает… Все выходные работаем.

На очистку кровель от наледи власти столицы отвели коммунальникам 7 дней. Такое жёсткое решение принято после вчерашней трагедии в Партизанском районе Минска. Упавшая с крыши ледяная глыба смертельно травмировала пожилую женщину. Сегодня для ликвидации в прямом смысле нависшей над головой угрозы задействованы все автовышки, которые есть в городском хозяйстве.

Резкое потепление и лед полуметровой толщины - серьезное испытание кровель на прочность. Коммунальники ликвидируют лед как стихийное бедствие.

Николай Конон, мастер ремонтного участка ЖЭУ Центрального района:

Если не сбросить лед и не освободить водосточную воронку ото льда, вода с крыш попадает в квартиры…



Наледь и сосульки на скатных крышах – следствие моды архитекторов прошлого века, подражателей барокко. Очевидно, эта мода не учитывала особенностей белорусской зимы. Пока же более надежного способа избавиться от наледи, чем лом и лопата, сегодня не придумал никто.

Елена Климова, Александр Мироненко, телекомпания СТВ.