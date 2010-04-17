Прямой эфир

Средняя зарплата белорусов к концу года достигнет 500 долларов

17 апреля 2010 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Наша страна имеет для этого необходимые резервы, считают в Минэкономики.

В своих прогнозах специалисты ориентируются на положительные тенденции в белорусской экономике и экономике стран-торговых партнеров. Стимулирование внутреннего спроса и расширение выпуска потребительской продукции обеспечило в этом году рост нашей экономики. Положительно должно сказаться и запланированное снижение процентных ставок по кредитам.

Александр Ярошенко, начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Беларуси:
– Резервы для достижения этого показателя в реальном секторе есть. И одним из главных условий обеспечения такого роста должно стать снижение материальных издержек в реальном секторе экономики.

# Экономика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 апреля 2010 16:52

Одна из главных святыней Русской православной церкви прибыла в Гродно

17 апреля 2010 16:52

Новый католический храм открыли в Гродненской областной больнице

17 апреля 2010 16:51

Минские парки приняли первых в этом году посетителей