Средняя продолжительность жизни белорусов увеличилась до 70,5 лет
Причем, женщины живут дольше мужчин примерно на 12 лет. Такие цифры озвучил министр здравоохранения Василий Жарко, подводя итоги работы отрасли за год.
Специализированная хирургическая помощь продвинулась далеко вперед. Так, в 2008-м в республике впервые выполнены операции на головном мозге и сосудах, проведено уже 9 пересадок печени. За 11 месяцев года в нашей стране выполнено и более 8-ми тысяч высокотехнологичных операций на сердце и сосудах.