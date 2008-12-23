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Средняя продолжительность жизни белорусов увеличилась до 70,5 лет

23 декабря 2008 11:48
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Причем, женщины живут дольше мужчин примерно на 12 лет. Такие цифры озвучил министр здравоохранения Василий Жарко, подводя итоги работы отрасли за год. Специализированная хирургическая помощь продвинулась далеко вперед. Так, в 2008-м в республике впервые выполнены операции на головном мозге и сосудах, проведено уже 9 пересадок печени. За 11 месяцев года в нашей стране выполнено и более 8-ми тысяч высокотехнологичных операций на сердце и сосудах.
# общество

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