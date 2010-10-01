Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси составляет 555 тысяч рублей

В текущем году сохраняется тенденция поступательного роста пенсий.

Так, в январе-сентябре 2010 года её среднемесячный размер по возрасту по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем на 23%. Причем в этом году, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума, минимальные трудовые и социальные пенсии, а также надбавки повышались трижды. Средний размер пенсии по возрасту сейчас составляет 555 тысяч рублей. Одинокие пенсионеры также получают адресную соцпомощь. Отметим, что по уровню пенсионного обеспечения Беларусь занимает второе место среди стран СНГ.

В Минске сегодня проходит сразу несколько акций. Прачечные, бани, ремонтные мастерские и фотоателье предоставляют пожилым значительные скидки на услуги. Более того, товары отечественных производителей сегодня гораздо дешевле.

И культурная программа гораздо разнообразнее. Национальный художественный музей приглашает пенсионеров бесплатно посетить экспозицию. Такая праздничная акция проходит впервые. За первые два часа работы сотрудники музея поздравили около полсотни представителей старшего поколения.

Полина Яницкая, заведующая сектором мультимедийных технологий Национального художественного музея Республики Беларусь:

Посетителей очень много именно из среды пенсионеров. Это активная категория, они активно интересуются изобразительным искусством, открытием новых выставок, различными акциями.