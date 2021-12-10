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Средний чек автолавки – около 3000 белорусских рублей. Вот что беженцы покупают чаще всего

10 декабря 2021 16:06
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Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели непосредственно в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи.  

Все это время на границе работает наша съемочная группа. Подробности расскажет Константин Герцев.  

Средний чек автолавки – около 3000 белорусских рублей. Вот что беженцы покупают чаще всего-1

Константин Герцев, корреспондент:  
На границе продолжает свою работу делегация системы образования Гродненской области. К ним, я напомню, присоединились представители международной организации ЮНИСЕФ. Сейчас они проводят эксперимент – анкетирование по факту выявления потребностей детей и женщин.  

Жизнь в ТЛЦ продолжается в стабильном режиме. Работают автолавки, обменный пункт. Подходит время ужина. Вообще, покупательская способность беженцев, если говорить об автолавках, остается на том же уровне. Средний чек одной автолавки – порядка 3 000 белорусских рублей. Особой популярностью пользуются свежие овощи, фрукты, белый хлеб, снеки, сладкие газированные напитки.  

Средний чек автолавки – около 3000 белорусских рублей. Вот что беженцы покупают чаще всего-4

Если говорить о моральном аспекте, немного все подавлены, потому что для них достаточно холодно сейчас. Поэтому сейчас и работают психологи, чтобы как-то разгрузить и привнести какие-то краски в их жизнь.  

Средний чек автолавки – около 3000 белорусских рублей. Вот что беженцы покупают чаще всего-7

Руслан Абрамчик о беженцах на границе: потребности в экстренной психологической помощи не было на протяжении месяца. Подробнее здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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