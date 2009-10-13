Сразу две деревни остались без воды в Брестской области

В кранах воды нет уже несколько месяцев. Но больше всего сельчан пугают наступающие холода. Ведь от колодцев и печек здесь уже давно отказались.

В кранах и колонках молчание пятый месяц. Артезианская скважина, снабжавшая питьевой водой две деревни и местную ферму, перестала работать еще летом. Живительную влагу теперь доставляют в бочках. Подвоз воды организовало местное СПК. Правда, качество ее весьма сомнительное.

– Бочки открытые, вода стоячая, тут и листья, все летит сюда, – негодует житель деревни Костари Петр Мисеюк.

Ванные процедуры и стирка для хозяек – настоящее испытание. Те, кто помоложе, и вовсе задумываются о смене места жительства. В деревне, которую шутя уже называют пустыней, с маленькими детьми не проживешь.

Валентина Кревецкая с замиранием сердца ждет морозов. Старую печь в доме давно разобрали. А паровое отопление не греет. В доме с приходом холодов зуб на зуб не попадает.

– Для того, чтобы отопить хату, надо 500 литров воды поднять на чердак, – рассказывает жительница деревни Костари Валентина Кревецкая.

Утро пенсионерки Ольги Москоленко тоже начинается с влажного вопроса. Вода нужна не столько для себя, сколько для домашнего хозяйства.

На водной диете оказались и буренки местной фермы. Как результат, утверждают доярки, надои у коров значительно снизились.

– Мы много молока потеряли, которого можно было дать государству. Коровы на ферме ночью стоят и мучаются без воды, – рассказала доярка предприятия «Восход-Каменец» Марина Цюпак.

Если в деревни Костари организован подвоз воды в бочки, то в Сивках ситуация намного хуже. Местные вынуждены сами выставлять емкости. Чем больше, тем лучше. Ведь это запас на день, а то и больше.

– Привезут эту воду, но это пока тепло. А когда зима? Замерзнет всё, а у людей хозяйства, – возмущена жительница деревни Сиваки Лилия Ливай.

Местные жители несколько раз обращались за помощью. С той поры немало воды утекло. Работы по реанимации скважины ведутся. Но станет ли она вновь источником живительной влаги – никто не гарантирует.

– Хозяйство принимает меры по ремонту. День-два, если результат не будет положительным, то будем обращаться в «Барановичипромбудвод», – рассказал начальник отдела механизации управления сельского хозяйства Каменецкого райисполкома Александр Пыжик.

А пока сельчане каждое утро с надеждой проверяют краны – не появилась ли в них вода. И посматривают на скважину. Как-никак уже середина осени.